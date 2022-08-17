Вучич провел совместную пресс-конференцию с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает 24 канал. Президент заявил, что Сербия хочет укреплять сотрудничество с контингентом НАТО в Косово и избегать эскалации конфликта.

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Сербия является нейтральной в военном отношении страной и останется таковой,

– утверждает политик.

Вучич уверяет, что армию в Косово никто не заходил

Президент убеждает, что сербская армия и полиция ни разу не переходили административную границу из Косово. Такие обвинения в адрес Сербии, по его словам, являются ложью.

Он добавил, что для разрешения конфликта между Сербией и Косово требуется рациональный подход – Приштина и Белград должны начать диалог и найти компромисс.

НАТО может увеличить количество миротворцев

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Альянс увеличит свои миротворческие силы в Косово, если возникнет эскалация с Сербией.

"Если потребуется, мы перекинем силы, развернем их там, где нужно, и увеличим наше присутствие", – сказал Столтенберг.

Генсек напомнил, что НАТО уже увеличило присутствие на севере.

Обострение между Сербией и Косово

Напряжение между Сербией и Косово, которое Белград считает своей территорией, возникло в конце июля. Косово заявило, что запретит въезжать на свою территорию с сербскими документами, не будет признавать автомобильные номера.

31 июля на границе начали раздаваться выстрелы, а в провинциях Косово, граничащих с Сербией, раздались сирены. Вучич предупреждал, что его страна не собирается капитулировать.

Но в результате Косово согласилось перенести введение правила с документами на 1 сентября, то есть отсрочить на месяц.

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