Об этом 24 каналу рассказала эксперт-балканист Мария Гелетей. По ее словам, Сербия до сих пор остается союзником и партнером россии, ведь оккупанты помогали стране во время распада Югославии, войн на Балканах и т.д. Кроме того, они снабжают Сербию газом.

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россии же выгодно поддерживать партнерство с Сербией. Тогда они могут влиять на ситуацию в регионе, создавая разные прецеденты.

Реально ли создать военную базу россии в Сербии

Гелетей сомневается, что подобную военную базу вообще реально создать в Сербии. Главный вопрос – как оккупанты планируют доставлять туда военную технику и контингент, когда страны Европы закрыли воздушное пространство для россии.

Если людей еще реально привезти под видом гражданских, то военную технику незаметно доставить не получится. Возможно, туда пойдет вооружение, которое Сербия закупила у россии в течение 2016 – 2020 годов.

Эксперт считает, что в современных условиях создать такую военную базу практически невозможно. Скорее всего, россия в очередной раз пытается проверить, как Запад будет реагировать на такие действия.

Мне кажется, что реально эту базу формально невозможно создать. Думаю, что это просто прощупывание "почвы", как Запад будет на это реагировать,

– считает Мария Гелетей.

Она добавила, что сейчас практически нет никаких реакций на это заявление российского посла ни у англоязычных, ни у сербских СМИ. Все – из российских источников.

Гелетей предполагает, что таким образом россия также может давить на Косово, чтобы там снова не поднимали вопрос с паспортами для сербов.

Действительно ли россия может создать базу в Сербии: смотрите видео

Напомним, 6 августа на границе Косово задержали российскую пропагандистку дарью асламову. Ее подозревают в шпионаже в пользу российской военной разведки. Информацию официально подтвердил министр внутренних дел Косово Джеляль Швечла.