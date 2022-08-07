По мнению политолога Петра Олещука, интерес России можно найти в любом мировом конфликте. Однако это не значит, что они прямо лично провоцируют конфликт, ведь кремль далеко не всесильный. Об этом он рассказал в эфире 24 канала.

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Политолог объяснил, что во многих случаях не нужно как-то особо провоцировать, потому что эти конфликты живут по своей собственной логике и могут быть начаты с новой силой в любой момент.

Ни для кого не секрет, что стратегия кремля в международных отношениях – это разрушение мирового порядка. Для того, чтобы его, как они сами считают, построить на новой основе,

– рассказал Петр Олещук.

"То есть они мечтают о каком-то новом распределении мира, в котором россия будет иметь право голоса с другими мировыми государствами. Например, с такими, как США или Китай. Кроме того, им еще отдадут какой-то сектор Евразии, где они будут безраздельно властвовать", – добавил. политолог.

По его словам, это логика 19 века, которая сейчас совершенно нежизнеспособна. Однако они в россии живут именно с такими мыслями и воспринимают так мир. Именно поэтому с радостью вмешиваются в любой конфликт, который может помочь в разрушении порядка. Даже если прямо не задействованы, то радостно всегда готовы присоединиться, кому-то чем-то помочь, поддержать.

"Я думаю, что в мире об этом нужно постоянно напоминать. россия – это основной бенефициар любого хаоса, беспорядка, разрушения международных отношений, разрушения мирового порядка. Это то, в чем россия заинтересована. То, во что она вкладывает миллионы, если не миллиарды долларов", – сообщил Олещук.

Он добавил, что в том числе те деньги, которые она получает от стран Запада. На них она разрушает мировой порядок, построенный этим же Западом.

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