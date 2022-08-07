На думку, політолога Петра Олещука, інтерес росії можна знайти в будь-якому світовому конфлікті. Проте це не означає, що вони прямо особисто провокують конфлікт, адже кремль далеко не всесильний. Про це він розповів в ефірі 24 каналу.

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Політолог пояснив, що в багатьох випадках не треба якось особливо провокувати, тому що ці конфлікти живуть за своєю власною логікою й можуть бути початі з новою силою в будь-який момент.

Ні для кого не є секрет, що стратегія кремля в міжнародних відносинах – це руйнація світового порядку. Для того, щоб його, як вони самі вважають, розбудувати на нових засадах,

– розповів Петро Олещук.

"Тобто вони мріють про якийсь новий розподіл світу, в якому росія матиме право голосу з іншими світовими державами. Наприклад, з такими, як США чи Китай. Крім того, їм ще віддадуть якийсь сектор Євразії, де вони будуть безроздільно панувати", – додав політолог.

За його словами, це логіка 19 сторіччя, яка зараз абсолютно нежиттєздатна. Проте в росії живуть саме з такими думками та сприймають так світ. Саме тому радо втручаються в будь-який конфлікт, який може допомогти в руйнації порядку. Навіть, якщо прямо не залучені, то радо завжди готові приєднатися, комусь чимось допомогти, підтримати.

"Я думаю, що у світі про це потрібно постійно нагадувати. росія це основний бенефіціар будь-якого хаосу, безладу, руйнації міжнародних відносин, руйнації світового порядку. Це те в чому росія зацікавлена. Те, в що вона вкладає мільйони, якщо не мільярди доларів", – повідомив Олещук.

Він додав, що в тому числі тих грошей, які вона одержує від країн Заходу. На них вона руйнує світовий порядок, побудований цим самим Заходом.

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