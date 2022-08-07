Раніше західні ЗМІ повідомляли, що Ізраїль та палестинці, ймовірно, домовилися про припинення вогню за представництва третьої сторони. Тепер стало відомо, що прем'єр Лапід разом з міністром оборони країни Бені Ґанцом зустрілись з низкою представників військового керівництва 7 серпня й дійшли висновку, що операція завершена.

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Операція "Світанок" завершена

На зустрічі з очільниками місцевих рад населених пунктів Ізраїлю, розташованих поблизу Сектора Гази, прем'єр-міністр країни Яїр Лапід заявив, що "цілі операції досягнуті", тому сенсу її продовжувати немає.

Раніше прем'єр повідомив у твітері, що побував у Сдероті разом з міністеркою економіки Орною Барбівай. У мерії міста очільник ізраїльського уряду провів нараду з очільниками місцевих рад, відзначивши, що уряд вперше перебуває у настільки тісному контакті з місцевою владою під час проведення військової операції.

До слова, у межах візиту на Південь Ізраїлю Лапід разом з Ґанцем відвідали командування Південного військового округу, де разом з очільником та іншими високопоставленими військовослужбовцями провели нараду, за результатами якої Лапід і заявив про завершення операції "Світанок".

Нагадаємо, що 7 серпня видання The Times of Israel повідомило, що Ізраїлю пригрозив Єгипет. Мовляв, якщо ізраїльска армія не зупинить свою операцію "Світанок", ХАМАС теж почне атакувати.

Зазначається, що один лише "Ісламський джихад" випустив по Ізраїлю за добу понад 350 ракет, проти більшості з яких ефективно спрацював так званий "Залізний купол" країни. Проте у цього терористичного формування значно гірше озброєння, ніж у сил ХАМАСу.

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