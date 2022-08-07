Про досягнення домовленостей повідомили журналістам анонімні джерела в єгипетських службах безпеки. Проте офіційного підтвердження станом на 18 годину цього дня ще не було. Напередодні також вже була інформація, що "Ісламський джихад" відкинув пропозиції про перемир'я.

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Інформацію прокоментували в Ізраїлі та "Ісламському джихаді"

За даними, які надали джерела, про припинення атак в Газі домовилися за посередництва Каїра. Воно має відбутися о 20 годині цього дня.

Офіційні представники Ізраїлю та "Ісламського джихаду" не підтвердили це. Проте вони сказали, що справді обидві сторони протистояння контактували з Каїром.

Є загроза більшого загострення в Секторі Гази

Загострення, яке виникло за кілька днів до цього між Ізраїлем та ісламістами, насторожило світ. Річ у тім, що цей спалах нагадує те, що відбувалося напередодні попередніх війн у Секторі Гази – у 2008 – 2009, 2012, 2014 і 2021 роках. Однак реакція світової спільноти на це була відносно стриманою.

Це зумовлено тим, що правлячою ісламістською групою наразі в Секторі Газа є ХАМАС. Ця організація є потужнішою силою, ніж "Ісламський джихад", по якому завдавали ударів сили Ізраїлю. ХАМАС має підтримку Ірану та Єгипту, але військовики цього угруповання поки не брали участі в загостренні, яке виникло на початку вихідних.

Важливо! Видання The Times of Israil 7 серпня повідомило, що представники влади Єгипту пригрозили: ХАМАС теж почне атакувати, якщо армія Ізраїлю ЦАХАЛ не зупинить свою операцію "Світанок". Це справді може призвести до значно більшого загострення. Один лише "Ісламський джихад" за добу випустив по Ізраїлю понад 350 ракет, більшість яких збили системи ППО. Однак у цього терористичного формування значно гірше озброєння, ніж у сил ХАМАСУ.

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