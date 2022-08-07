Однак це число є орієнтовною оцінкою станом на 18 годину, а обстріли продовжилися й після заходу сонця. Про це розповіли журналістам в Армії оборони Ізраїлю. Також Ізраїль продовжує завдавати ударів по точках базування ворога, а також військово-промислових об'єктах Сектору Гази.

Зауважте Ракетні удари й зміна авіарейсів: Ізраїль призиває 25 тисяч резервістів через загострення в Газі

Скільки ракет перехопила ППО Ізраїлю

Терористи так званого "Ісламського джихаду" випустили понад 3 сотні ракет від п'ятниці, коли почалося чергове Ізраїльсько-Палестинське загострення. Воно почалося через операцію "Світанок", яка розпочалася з ліквідації керівника "Ісламського джихаду"

Запуск ракет у бік Ізраїлю: дивіться відео

Військові Ізраїлю повідомляють, що їхня протиповітряна оборона "Залізний купол" перехопила на момент публікації 162 ракети. За приблизними оцінками, це 95,9% ракет, які були випущені по населених пунктах. Це підтверджують і відео, які оприлюднюють у мережі. На них видно, як більшість ракет, випущених залпом, вибухають у небі.

"Залізний купол" збиває ракети палестинців: дивіться відео

Станом на вечір продовжувалися ракетні запуски по містах Сдерот та Ешколь. Проте і в інших населених пунктах періодично вмикається повітряна тривога.

Жителі Ізраїлю ввечері 6 серпня вийшли на ходу довкола старого міста в Єрусалимі. Таким чином вони висловили підтримку ЦАХАЛ – Армії оборони Ізраїлю.

Ізраїльтяни підтримують свою армію: дивіться відео

Хода в підтримку ЦАХАЛ у Єрусалимі: дивіться відео