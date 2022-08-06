Деякі ракети долітають до центру країни – Тель-Авіву та передмість. Про це 24 каналу розповів журналіст ізраїльського аналітичного порталу "Подробиці" Роман Янушевський.

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Армія демонструє високу ефективність ударів

Сьогодні, 6 серпня, Ізраїль продовжив атакувати об'єкти "Ісламського джихаду" в секторі Газа. Операція отримала назву "Світанок".

За словами журналіста, наразі з боку Ізраїлю лише 3 постраждалих, які мають осколкові поранення.

"Ізраїльська армія намагається діяти хірургічними методами на території сектора Газа. Повідомляється про 15 загиблих, з них лише 2 людини цивільні, решта – бойовики. Я вважаю, що це достатньо висока ефективність ударів", – зауважив Янушевський.

"Залізний купол" перехоплює 95% ракет

Як зазначив Роман Янушевський, Ізраїлю пощастило мати "залізний купол" – систему, що перехоплює ракети, які летять на декілька десятків кілометрів. Вона прораховує траєкторію та збиває ракети, які прямують у житлові райони.

Відтак 95% ворожих ракет, які можуть зруйнувати будинки, поранити або вбити людей, збиваються. "Це не означає, що життя в Ізраїлі є абсолютно безпечним, але в цілому ця система достатньо ефективна", – відзначив Янушевський.

Журналіст додав, що станом на зараз по Ізраїлю випустили щонайменше 200 ракет. Така кількість зафіксована трохи більше, аніж за добу.

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