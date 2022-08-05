Заявляють, що удари націлені на об’єкти виробництва зброї, склади та позиції для запуску ракет терористів. Винищувачі IAF вже завдали ударів по таких об'єктах.

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Куди влучили

Крім того, ЦАХАЛ обстріляв фабрику з виробництва зброї, ракетну установку та військовий пост терористичної організації "Ісламський джихад". Удари по цих об'єктах суттєво впливають на здатність терористичної організації розвивати свій військовий потенціал.

У мережі публікують відео, як на Ізраїль запускають шквал ракет, їх перехоплює система захисту "Залізний купол".

Ізраїль цілиться не на сектор Гази, а на терористів

Міністр оборони Бенні Ганц заявив, що Ізраїль націлений не на Газу загалом чи на простих жителів, а на тих, хто "відповідальний за погіршення" – "Ісламський джихад", пише The times of Israel.

Ми знищимо тих, хто нам загрожує,

– попередив міністр.

Він переконаний, що панування бойовиків ХАМАС над Газою та його жахливі наслідки мають припинитися.

Що цьому передувало

Армія Ізраїлю 5 серпня завдала ударів по Сектору Гази. Ліквідували керівника "Ісламського джихаду" Тайсіра аль-Джабарі.

Все тому, що терористи "Хізбалли" перекрили дороги та ізолювали палестинське населення в прикордонних районах. Закрили пункт пропуску "Ерез".

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