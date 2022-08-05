Водночас система "Залізний купол" перехоплює випущені по Ізраїлю ракети. У центрі та на півдні Ізраїлю лунають сирени.

Зауважте Ізраїль завдав авіаударів по сектору Газа: імовірно, ліквідовано керівника "Ісламського джихаду"

Міноборони схвалило рішення про призов

Рішення про призов резервістів схвалив міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц, який разом з прем'єр-міністром країни Яїром Лапідом звернувся до громадян не зважаючи на шабат. Під час звернення вони заявили про те, що не прагнуть продовження операції в Секторі Гази, однак не бояться і її і за потреби будуть протидіяти.

Після ракетних обстрілів Ізраїлю "Ісламський джихад", лідера якого ліквідували вдень, взяв на себе відповідальність за атаку. Ізраїльська армія завдала удару у відповідь, атакуючи склади боєприпасів та інші стратегічні об'єкти "Ісламського джихаду".