В то же время система "Железный купол" перехватывает выпущенные по Израилю ракеты. В центре и на юге Израиля раздаются сирены.
Заметьте Израиль нанес авиаудары по сектору Газа: возможно ликвидирован руководитель "Исламского джихада"
Минобороны одобрило решение о призыве
Решение о призыве резервистов одобрил министр обороны Израиля Бенни Ганц, который вместе с премьер-министром страны Яиром Лапидом обратился к гражданам, несмотря на шаббат. Во время обращения они заявили о том, что не стремятся продолжить сделку в Секторе Газа, однако не боятся и ее и при необходимости будут противодействовать.
После ракетных обстрелов Израиля "Исламский джихад", лидера которого ликвидировали днем, взял на себя ответственность за атаку. Израильская армия нанесла ответный удар, атакуя склады боеприпасов и другие стратегические объекты "Исламского джихада".