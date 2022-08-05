Перед тем министр обороны Израиля Бени Ганц предупредил, что Израиль примет меры, если "Хизбалла" не прекратит атаки. Напомним, террористы из "Хизбаллы" несколько дней угрожают нападением в ответ на арест своего лидера Басама Саади.

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Погибшие и раненые

В Палестине заявили, что в результате серии авиаударов по сектору Газа погибли по меньшей мере семь человек. В частности, 5-летняя девочка. Еще 40 человек получили ранения.

Также ликвидировали руководителя "Исламского джихада" Тайсира аль-Джабари. В радиусе 80 километров от сектора объявили "особую ситуацию". Этот режим используется для предоставления властям больших полномочий по защите гражданского населения.

В сети публикуют видео с последствиями попаданий. Над многоэтажкой поднялся огромный столб дыма.

Что этому предшествовало

Террористы "Хизбаллы" перекрыли дороги и изолировали палестинское население в приграничных районах. Тысячи палестинцев не могут воспользоваться закрытым пунктом пропуска "Эрез".

Поэтому в Минобороны Израиля предупредили, что их время ограничено, а угрозу устранят.

Обратите внимание! Израильско-Палестинский конфликт продолжается десятилетиями. Восточный Иерусалим и Западный берег реки Иордан – древняя палестинская земля, но Израиль этого не признает. Однако боевики ХАМАС пытаются восстановить контроль над этой территорией

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