Перед тим міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц попередив, що Ізраїль вживатиме заходів, якщо "Хізбалла" не припинить атаки. Нагадаємо, терористи з "Хізбалли" кілька днів погрожують нападом у відповідь на арешт свого лідера Басама Сааді.
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Загиблі та поранені
У Палестині заявили, що в результаті серії авіаударів по сектору Гази загинули щонайменше семеро людей. Зокрема, 5-річна дівчинка. Ще 40 людей зазнали поранення.
Також ліквідували керівника "Ісламського джихаду" Тайсіра аль-Джабарі. У радіусі 80 кілометрів від сектора оголосили "особливу ситуацію". Цей режим використовують для надання владі більших повноважень щодо захисту цивільного населення.
У мережі публікують відео з наслілками влучань. Над багатоповерхівкою піднявся величезний стовп диму.
Що цьому передувало
- Терористи "Хізбалли" перекрили дороги та ізолювали палестинське населення в прикордонних районах. Тисячі палестинців не можуть скористатися закритим пунктом пропуску "Ерез".
- Тому у Міноборони Ізраїлю попередили, що їх час обмежений, а загрозу усунуть.
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