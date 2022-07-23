Серед загиблих – троє сирійців. Відомо, що у квітні Ізраїль двічі за ніч атакував ХАМАС у Секторі Газа у відповідь на рекетний удар.
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Ізраїль атакував підприємство в Сирії
Джерела SOHR повідомили, що кількість людей, які загинули внаслідок ізраїльських ударів по військових позиціях на околицях Дамаска рано вранці в п'ятницю (мовиться про 22 липня – 24 канал), зросла до восьми,
– мовиться у повідомленні.
За попередніми даними, загинули:
- троє людей несирійської національності;
- двоє "колабораціоністів", які співпрацювали з ліванською Хезболлою. Вони загинули в районі підприємства з виробництва іранських безпілотників поблизу району Сайєда-Зейнаб;
- троє сирійців, які були на військових позиціях, де розміщувалися батареї ППО.
Попередньо відомо, що ще 10 людей зазнали поранень. Окрім того, за даними SOHR, ракети Ізраїлю вдарили в офіси розвідувальної служби Військово-повітряних сил, офіс старшого офіцера та автомобіль у периметрі авіабази Аль-Маза. Інші ракети влучили:
- по позиціях біля контрольно-пропускного пункту в периметрі авіабази;
- шосе Аль-Маза;
- та іранському складу в районі Сайєда-Зейнаб, який знищений повністю.
За даними ізраїльського видання The Jerusalem Post, Ізраїль атакував завод з виробництва безпілотників у Сайєда-Зейнаб та скупчення іранських бойовиків неподалік.
Що цьому передувало
- Раніше росія просила Іран надати їм безпілотники. Проте офіційний Тегеран у дронах москві відмовив.
- У США дії росії пояснили наслідками санкцій, які міжнародна спільнота запровадила проти кремля.
- Повертаючись до питання Ізраїлю, варто пригадати, що країна постійно протистоїть руху ХАМАС, який не визнає права їх існування та утримує владу в секторі Гази. Окрім того, ліванська Хезболла не визнає Ізраїль як країну.
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