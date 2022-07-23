Серед загиблих – троє сирійців. Відомо, що у квітні Ізраїль двічі за ніч атакував ХАМАС у Секторі Газа у відповідь на рекетний удар.

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Ізраїль атакував підприємство в Сирії

Джерела SOHR повідомили, що кількість людей, які загинули внаслідок ізраїльських ударів по військових позиціях на околицях Дамаска рано вранці в п'ятницю (мовиться про 22 липня – 24 канал), зросла до восьми,

– мовиться у повідомленні.

За попередніми даними, загинули:

троє людей несирійської національності;

двоє "колабораціоністів", які співпрацювали з ліванською Хезболлою. Вони загинули в районі підприємства з виробництва іранських безпілотників поблизу району Сайєда-Зейнаб;

троє сирійців, які були на військових позиціях, де розміщувалися батареї ППО.

Попередньо відомо, що ще 10 людей зазнали поранень. Окрім того, за даними SOHR, ракети Ізраїлю вдарили в офіси розвідувальної служби Військово-повітряних сил, офіс старшого офіцера та автомобіль у периметрі авіабази Аль-Маза. Інші ракети влучили:

по позиціях біля контрольно-пропускного пункту в периметрі авіабази;

шосе Аль-Маза;

та іранському складу в районі Сайєда-Зейнаб, який знищений повністю.

За даними ізраїльського видання The Jerusalem Post, Ізраїль атакував завод з виробництва безпілотників у Сайєда-Зейнаб та скупчення іранських бойовиків неподалік.

Що цьому передувало

Раніше росія просила Іран надати їм безпілотники. Проте офіційний Тегеран у дронах москві відмовив.

У США дії росії пояснили наслідками санкцій, які міжнародна спільнота запровадила проти кремля.

Повертаючись до питання Ізраїлю, варто пригадати, що країна постійно протистоїть руху ХАМАС, який не визнає права їх існування та утримує владу в секторі Гази. Окрім того, ліванська Хезболла не визнає Ізраїль як країну.

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