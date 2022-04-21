Ракета була випущена в середу близько 22:30. Її осколки влучили в припаркований автомобіль та стіну біля будинку в місті Сдерот. На місці події були знайдені сотні кулькових підшипників, які були завантажені в ракету. Внаслідок атаки ніхто не постраждав. Лише троє людей отримали незначні ушкодження, коли бігли в укриття. Але їх після медичного огляду відпустили додому.

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У відповідь на це армія Ізраїлю завдала кілька повітряних нальотів у секторі Газа після опівночі. Там переконують, що їх цілями були військовий пост, а також тунельний комплекс, "що містить необроблені хімікати, які використовуються для виробництва ракетних двигунів". ЦАХАЛ стверджує, що її удар завдав значний удар по процесу виробництва ракет у Газі.

Під час одного з нальотів ізраїльської авіації, спрацювала сирени, а система "Залізний купол" випустила ракети-перехоплювачі. Спочатку повідомлялося, що вони збили чотири ракети. Однак згодом виявилося, що ніяких запусків ракет не було, і система спрацювала помилково, сприйнявши постріли зі зброї за пуск ракет. В армії додали, що з’ясовують, що стало причиною несправності.

При цьому поки ніхто не взяв на себе відповідальність за ракетний удар по Ізраїлю. Припускають, що їх моли завдати представники Палестинського ісламського джихаду, який є суперником ХАМАС.

Зараз ситуація в Ізраїлі та навколо Сектора Гази є доволі напруженою. В Єрусалимі сталося декілька сутичок між палестинцями та поліцією, де чимало осіб постраждало. Такі сутички у травні 2021 року призвели до 11-денної війни в Секторі Газа.