Винуватці почали кидати камінням у вірян, які зібралися біля Стіни плачу. Постраждали й представники оборони Ізраїлю.

Читайте також Ізраїль змінить статус українських біженців: про що вдалось домовитися

Внаслідок сутичок поранення отримали 150 осіб

За інформацією Червоного Хреста, поранення отримали 150 осіб, серед них – троє ізраїльських поліцейських. Понад 300 учасників заворушень затримано. Наразі ізраїльські сили безпеки взяли ситуацію під контроль.

Нагадаємо, що зіткнення тривало з шостої години ранку. Заворушення розпочалися під час молитви з нагоди другої за рахунком п'ятниці священного для мусульман місяця Рамадану. Близько 12 тисяч мусульман зібралися на молитву на Храмовій горі. Серед них – майже 100 агресивно налаштованих протестувальників. Деякі з них принесли із собою прапори ХАМАС та палестинської автономії.

Поліція дочекалася закінчення молитви і після цього спробувала витіснити провокаторів, однак ті забарикадувались у мечеті Аль-Акса. Там же вони заготовили каміння та арматуру, які використовували під час зіткнень із силами безпеки Ізраїлю.

У результаті поліція застосувала сльозогінний газ, світлошумові гранати та гумові кулі для розгону протестувальників.

Наразі ситуація залишається напруженою, сили безпеки Ізраїлю готуються до нового спалаху протестів ближче до свята Песах.

Цікаво – Зеленський виступив в ізраїльському Кнесеті: дивіться відео