Виновники начали бросать камнями в верующих, собравшихся возле Стены плача. Пострадали и представители обороны Израиля.

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В результате стычки ранения получили 150 человек

По информации Красного Креста, ранения получили 150 человек, в том числе трое израильских полицейских. Более 300 участников беспорядков задержаны. Израильские силы безопасности взяли ситуацию под контроль.

Напомним, что стычка длилась с шести часов утра. Беспорядки начались во время молитвы по случаю второй по счету пятницы священного для мусульман месяца Рамадана. Около 12 тысяч мусульман собрались на молитву на Храмовой горе. Среди них – почти 100 агрессивно настроенных протестующих. Некоторые из них принесли флаги ХАМАС и палестинской автономии.

Полиция дождалась окончания молитвы и после этого попыталась вытеснить провокаторов, однако те забаррикадировались в мечети Аль-Акса. Там же они заготовили камни и арматуру, которые использовали при столкновении с силами безопасности Израиля.

В результате полиция применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули для разгона протестующих.

Пока ситуация остается напряженной, силы безопасности Израиля готовятся к новой вспышке протестов ближе к празднику Песах.

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