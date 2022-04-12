Об этом 11 апреля сообщил украинский посол Евгений Корнийчук. Соответствующие договоренности он достиг в ходе встречи с израильским министром внутренних дел Аэлетом Шакедом.

Читайте также Ермак надеется, что Израиль станет одним из гарантов безопасности Украины

Статус беженцев из Украины: что изменилось

Переговоры касались статуса граждан Украины, находящихся на территории Израиля во время военных действий. Этим людям будут давать разрешения на трудоустройство. Речь идет не только о прибывших в страну после 23 февраля 2022 года, но и о тех, кто приехал накануне полномасштабного российского вторжения, и вынужден был остаться.

Важно и то, что украинские беженцы смогут получить базовое социальное страхование. Кроме того, удалось договориться и о выдаче разрешений на въезд для родственников украинцев, легально находящихся в Израиле по рабочим визам.

На что еще обратил внимание наш посол

Корнийчук подчеркнул, что посольство и в дальнейшем не согласно с политикой квот и любых других препятствий для женщин и детей, бегущих из Украины в Израиль, где их друзья готовы предоставить убежище.

"Украинцы, которые ищут временное убежище в Израиле, не делают случайного выбора места. У всех приезжающих есть семья или товарищи, которые готовы их принять", – отмечали ранее дипломаты.

Ранее Зеленский выступил в израильском Кнессете: смотрите видео