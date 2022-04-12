Про це 11 квітня повідомив український посол Євген Корнійчук. Відповідних домовленостей він досягнув у ході зустрічі з ізраїльським міністром внутрішніх справ Аелетом Шакедом.

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Статус біженців з України: що змінилося

Переговори стосувалися статусу громадян України, які перебувають на території Ізраїлю під час воєнних дій. Цим людям надаватимуть дозволи на працевлаштування. Мовиться не лише про тих, хто прибув до країни після 23 лютого 2022 року, але й про тих, хто приїхав напередодні повномасштабного російського вторгнення, й змушений був залишитися.

Важливо й те, що українські біженці зможуть отримати базове соціальне страхування.Крім цього, вдалося домовитися й про видачу дозволів на в'їзд для родичів українців, які легально перебувають в Ізраїлі по робочих візах.

На що ще звернув увагу наш посол

Корнійчук наголосив, що посольство й надалі не згодне із політикою квот та будь-яких інших перешкод для жінок та дітей, які тікають з України в Ізраїль, де їхні друзі готові надати прихисток.

"Українці, які шукають тимчасовий притулок в Ізраїлі, не роблять випадкового вибору місця. У всіх, хто приїжджає, є родина чи товариші, які готові їх прийняти", – наголошували раніше дипломати.

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