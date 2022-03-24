За словами глави Офісу Президента, Ізраїль справді міг би стати одним з гарантів міжнародного договору щодо безпекових гарантій. Він передбачає великий перелік країн, які є потенційними гарантами.
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З кожною з цих країн українська сторона проводить окремі консультації, аби потім зустрітися усім разом.
Єрмак зауважив, що прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет налаштований зробити все необхідне для того, щоб принести мир.
Сподіваюся на результативну посередницьку допомогу Ізраїлю у спробах зупинити війну, яку розпочала Росія на території нашої країни,
– зазначив глава ОПУ.
Однак важливо розуміти, що Україна ніколи не піде на компроміси, пов'язані з її незалежністю, територіальною цілісністю та суверенітетом.
Як зазначив Єрмак, наша держава також хотіла б отримати більшу допомогу від Ізраїлю, яка стосується озброєнь та військових технологій.
"Влада Ізраїлю має розв'язати питання зі зміною правил в'їзду для українців і запровадженням електронних дозволів, що раніше було негативно сприйнято в Україні", – додав глава ОПУ.
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