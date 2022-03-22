Глава МВС Ізраїлю перегляне рішення до 27 березня

Адвокат Томер Варша за підтримки українського посольства подав клопотання щодо обмеження в'їзду для українських біженців. Верховний суд Ізраїлю розглянув його 20-го березня.

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На слуханнях міністерка внутрішніх справ Аєлет Шакед повідомила, що перегляне своє рішення до 27 березня. Окрім того, представники держави заявили, що Комітет внутрішніх справ Кнесету має намір зібратися 23 березня для обговорення цього питання.

Верховний суд вирішив дати державі можливість самостійно внести зміни без необхідності судового втручання. При цьому Ізраїль повинен врахувати критику чинного рішення.

Також Верховний суд зобов'язав державу перш ніж прийняти рішення про подальший розгляд петиції оголосити нове рішення протягом 24 годин після його ухвалення.

Напливу українських біженців до Ізраїлю немає

Під час слухання адвокат Томер Варша вказав на недоліки плану МВС Ізраїлю щодо обмеження в'їзду для українців.

До уваги. Глава МВС Ізраїлю обмежила прибуття українців у країну, встановивши квоту 5 000 осіб та ввівши окремий дозвіл. Рішення було призупинено терміновою петицією від 12 березня до Верховного суду, поданою адвокатом Томером Варша.

Як аргумент в суді було використано те, що з початку війни в Україні до Ізраїлю прибуло менше громадян України, ніж у попередні роки.

Відтак, напливу українських біженців до Ізраїлю немає.

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