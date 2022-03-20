Володимир Зеленський наголосив, що історії українців та євреїв дуже переплетені, повідомляє 24 канал. І хоча зараз ми живемо в різних умовах, загроза для наших народів одна. "І у нас, і у вас – тотальне знищення народу, держави, культури. І навіть імені: України, Ізраїлю", – додав президент.

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Українці шукають безпеку, як колись це робили євреї

Він також нагадав Кнесету слова киянки Голди Меїр, яка була однією із засновниць, а згодом прем'єр-міністеркою держави Ізраїль.

Ми хочемо жити. Наші сусіди хочуть бачити нас мертвими. Це залишає не дуже багато простору для компромісу,

– процитував Зеленський Голду Меїр.

У своїй промові президент України наголосив на символічності дати 24 лютого. За його словами, цей день уже двічі увійшов в історію. І обидва рази – як трагедія для всього світу, Ізраїлю в тому числі.

Саме 24 лютого 1920 року була заснована Націонал-соціалістична робітнича партія Німеччини – НСДАП. "Партія, яка забрала мільйони життів. Знищила цілі країни. Намагалась вбити народи", – підкреслив Зеленський.

Через понад століття – так само 24 лютого – Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Це вторгнення вже забрало тисячі життів та залишило мільйони людей залишило без дому.

Наші люди зараз розкидані світом. Вони шукають безпеку. Шукають, як лишитись у мирі. Як колись шукали і ви,

– провів паралель Зеленський.

Зараз Росія намагається знищити наш народ та нашу державу. Тому порівняння того, що пережив Ізраїль, цілком доречне. Зрештою, і досі Кремль досі оперує тими ж термінами, які колись використовувала нацистська партія.

"Вони називали це "остаточним рішенням єврейського питання". Ви памʼятаєте це. І впевнений – ніколи не забудете! Але почуйте, що звучить зараз в Москві. Почуйте, як там кажуть знову ці слова: "Остаточне рішення". Але вже щодо, так би мовити, до нас, до "українського питання", – пояснив Зеленський.

Росія бомбить пам'ятні для Ізраїлю місця в Україні

За час війни російські загарбники вдарили по Бабиному Яру, де поховані понад 100 тисяч жертв Голокосту. Не оминули російські снаряди й Умань.

У перший же день цієї війни російські снаряди вдарили по нашому місту Умань. По місту, яке відвідують десятки тисяч ізраїльтян щороку. Для паломництва на могилу цадика Нахмана. Що залишиться від всіх таких місць в Україні після цієї страшної війни?

– риторично підсумував Володимир Зеленський.

Попри такі відверті злочини, Ізраїль досі не надає Україні активну підтримку. Так, Ізраїль не вводить санкції проти Росії, відмовляється приймати наших біженців та не готовий допомагати нам зброєю.

Що це? Байдужість? Розрахунок? Або посередництво – без обрання сторони? Я залишу вам вибір відповіді на це запитання. І зауважу лише одне – байдужість вбиває. Розрахунки – вони часто помилкові. А посередництво може бути між державами. Але не між добром і злом,

– наголосив президент.

Тепер Ізраїль має обрати, на чиєму він боці. Адже 80 років тому українці зробили свій вибір – рятувати євреїв. "Народе Ізраїлю, тепер – і у вас є такий вибір", – завершив своє звернення Зеленський.

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