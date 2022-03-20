Президент України Володимир Зеленський 20 березня звернувся до влади та народу Ізраїлю. Глава держави розповів про війну, яку Росія розв'язала проти України, а також попросив про допомогу.

До теми Вам з цим жити – вибір за вами, – Зеленський звернувся до Ізраїлю

Український лідер наголосив, що зараз новий фюрер в обличчі Володимира Путіна намагається знищити український народ, як Гітлер під час Другої Світової хотів знищити євреїв.

На центральній міській площі в підтримку України зібралося тисячі людей.

Ізраїль не хоче приймати українських біженців: дивіться відео