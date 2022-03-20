Президент зазначив, що український та ізраїльський народи належать до різних держав, однак мають спільну загрозу, повідомляє 24 канал.

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Зеленський порівняв історію України та Ізраїлю

Глава держави закликав народ Ізраїлю задуматися над датою 24 лютого – днем вторгнення Росії в Україну. Цього ж дня 1920 року була заснована Націонал-соціалістична робітнича партія Німеччини. Ця партія забрала мільйони життів і знищила цілі країни.

Через 102 роки був відданий злочинний наказ розпочати повномасштабне вторгнення російських військ в Україну,

– заявив Зеленський.

Він наголосив, що це вторгнення вже забрало тисячі життів, а мільйони людей залишилися без дому. Українці зараз по всьому світі шукають безпеку, шукають мир, як це колись робили й громадяни Ізраїлю.

Він звернув увагу, що Росія веде проти України війну, а не "спецоперацію", ця війна має мету – повністю знищити український народ. Саме цим займаються російські війська на очах у всього світу.

Тому Зеленський додав, що має право шукати паралелі в історії України та Ізраїлю.

Президент закликав Ізраїль допомогти

Український лідер нагадав ізраїльтянам, що зараз новий фюрер намагається знищити український народ, як Гітлер під час Другої Світової хотів знищити євреїв.

"Москва так і говорить, що без знищення нас, не буде безпеки у них. Так само говорили 80 років тому. Народе Ізраїлю, ти знаєш, що за земля Бабин Яр. Вони вдарили по ньому, вони вдарили по Умані. Що залишиться від цієї землі?" – запитав політик.

Після цього він звернувся до Ізраїлю по допомогу.

Кожен знає, що ваша протиракетна оборона – надпотужна, ваша зброя – сильна. Тож ви точно можете допомогти захистити життя українців та українських євреїв,

– додав Зеленський.

Президент зауважив, що можна запитувати, чому країна не долучається до санкцій проти Росії, чому активно не допомагає Україні. Однак зауважив, що народу Ізраїлю жити з рішеннями їхньої влади.

На завершення глава держави попросив Ізраїль вчинити так, як українці робили 80 років, рятуючи євреїв. "У вас є такий вибір. Дякую вам, дякую за все!" – підсумував він.

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