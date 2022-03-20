Свое обращение политик начал со слов, что украинская и еврейская общины всегда были и будут очень близки, будут жить рядом, будут чувствовать вместе и радость, и боль, сообщает 24 канал.

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Зеленский сравнил историю Украины и Израиля

Владимир Зеленский напомнил Израилю слова одной великой киевлянки Голды Меир, которые, вероятно, слышал каждый еврей: "Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Это оставляет не очень много простора для компромисса".

Он продолжил, что не нужно убеждать израильтян, насколько переплелись истории украинцев и евреев, как в прошлом, так и сейчас, ведь это очевидно.

Президент отметил, что украинский и израильский народы принадлежат к разным государствам, однако имеют общую угрозу.

Глава государства призвал народ Израиля задуматься над датой 24 февраля – днем ​​вторжения России в Украину. В этот же день в 1920 году была основана Национал-социалистическая рабочая партия Германии. Эта партия унесла миллионы жизней и уничтожила целые страны.

Через 102 года был отдан преступный приказ начать полномасштабное вторжение российских войск в Украину,

– заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что это вторжение уже унесло тысячи жизней, а миллионы людей остались без дома. Украинцы сейчас по всему миру ищут безопасность, ищут мир, как это когда-то делали и граждане Израиля.

Он обратил внимание, что Россия ведет против Украины войну, а не спецоперацию, эта война имеет цель – полностью уничтожить украинский народ. Именно этим занимаются русские войска на виду у всего мира.

Поэтому Зеленский добавил, что имеет право искать параллели в истории Украины и Израиля.

Президент призвал Израиль помочь

Украинский лидер также напомнил израильтянам, что сейчас новый фюрер пытается уничтожить украинский народ, как Гитлер во время Второй Мировой хотел уничтожить евреев.

"Москва так и говорит, что без уничтожения нас не будет безопасности у них. Так же говорили 80 лет назад. Народ Израиля, ты знаешь, что за земля Бабий Яр. Они ударили по нему, они ударили по Умани. Что останется от этой земли?" – спросил политик.

Президент выразил уверенность, что каждое слово его обращения в сердцах жителей Израиля откликается болью. Но спросил, может ли государство объяснить, почему Украина обращается к нему за помощью даже на уровне виз, однако не получает ее.

"Что это? Безразличие? Расчет? Или посредничество – без избрания стороны? Я оставлю вам выбор ответа на этот вопрос", – сказал Зеленский. В то же время он подчеркнул, что безразличие убивает.

Каждый знает, что ваша противоракетная оборона – сверхмощная, ваше оружие – сильное. Так что вы точно можете помочь защитить жизни украинцев и украинских евреев,

– добавил Зеленский.

Президент отметил, что можно спрашивать, почему страна не присоединяется к санкциям против России, почему активно не помогает Украине. Народу Израиля жить с этими решениями.

В завершение глава государства попросил народ Израиля поступить так, как украинцы делали 80 лет, спасая евреев. "У вас есть такой выбор. Спасибо вам, спасибо за все!" – подытожил он.

Обращение Зеленского к Израилю: смотрите видео​

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