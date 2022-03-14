Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що Росія не зможе використати країну для обходу санкцій. Він запевнив, що координує це питання з чиновниками.
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"Ізраїль не буде шляхом обходження санкцій, запровадженими проти Росії Сполученими Штатами та іншими західними країнами", – сказав Лапід.
Росія немає виправдання
Міністр запевнив, що координує питання санкцій проти Росії з банком Ізраїлю, міністерством фінансів, міністерством економіки, управлінням аеропортів, міністерством енергетики та іншими. Лапід наголосив, що вторгненню Росії немає виправдання.
Ізраїль засуджує вторгнення Росії в Україну та закликає припинити бойові дії. Немає виправдання для порушення територіальної цілісності України, немає виправдання для нападів на мирне населення,
– заявив Лапід.
Він додав, що Ізраїль зробить усе можливе, щоб бути посередником, зупинити стрілянину та відновити мир.
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