Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що Росія не зможе використати країну для обходу санкцій. Він запевнив, що координує це питання з чиновниками.

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"Ізраїль не буде шляхом обходження санкцій, запровадженими проти Росії Сполученими Штатами та іншими західними країнами", – сказав Лапід.

Росія немає виправдання

Міністр запевнив, що координує питання санкцій проти Росії з банком Ізраїлю, міністерством фінансів, міністерством економіки, управлінням аеропортів, міністерством енергетики та іншими. Лапід наголосив, що вторгненню Росії немає виправдання.

Ізраїль засуджує вторгнення Росії в Україну та закликає припинити бойові дії. Немає виправдання для порушення територіальної цілісності України, немає виправдання для нападів на мирне населення,

– заявив Лапід.

Він додав, що Ізраїль зробить усе можливе, щоб бути посередником, зупинити стрілянину та відновити мир.

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