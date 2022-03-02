Загарбники пошкодили телевежу, через що виникли перебої у трансляції каналів. Також після атаки на Бабиному Яру виникли пожежі. Як виглядає урочище після атаки, дивіться у фоторепортажі 24 каналу.

Зверніть увагу Понівечені будівлі та покручений метал: наслідки ударів по Білій Церкві

Як виглядає Бабин Яр після атаки

Цинічний обстріл Бабиного Яру, за словами Володимира Зеленського, став ще одним доказом того, що росіянам чужа наша столиця і вони не знають нашої історії.

Фотографи, як наголосили в Офісі Президента, поверталися зі стрільб військового батальйону, коли помітили вибух, й одразу прибули туди. Їхні кадри ми пропонуємо вам далі.



Наслідки обстрілу Бабиного Яру / Фото Сергія Михальчука і Юрія Грузінова



Наслідки обстрілу Бабиного Яру / Фото Сергія Михальчука і Юрія Грузінова



Наслідки обстрілу Бабиного Яру / Фото Сергія Михальчука і Юрія Грузінова



Пожежники одразу прибули на місце вибуху / Фото Сергія Михальчука і Юрія Грузінова



Через атаку росіян загинули 5 людей / Фото Сергія Михальчука і Юрія Грузінова



Російські загарбники обов'язково отримають своє за вчинені злочини / Фото Сергія Михальчука і Юрія Грузінова

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!