Загарбники пошкодили телевежу, через що виникли перебої у трансляції каналів. Також після атаки на Бабиному Яру виникли пожежі. Як виглядає урочище після атаки, дивіться у фоторепортажі 24 каналу.
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Як виглядає Бабин Яр після атаки
Цинічний обстріл Бабиного Яру, за словами Володимира Зеленського, став ще одним доказом того, що росіянам чужа наша столиця і вони не знають нашої історії.
Фотографи, як наголосили в Офісі Президента, поверталися зі стрільб військового батальйону, коли помітили вибух, й одразу прибули туди. Їхні кадри ми пропонуємо вам далі.
Наслідки обстрілу Бабиного Яру / Фото Сергія Михальчука і Юрія Грузінова
Наслідки обстрілу Бабиного Яру / Фото Сергія Михальчука і Юрія Грузінова
Наслідки обстрілу Бабиного Яру / Фото Сергія Михальчука і Юрія Грузінова
Пожежники одразу прибули на місце вибуху / Фото Сергія Михальчука і Юрія Грузінова
Через атаку росіян загинули 5 людей / Фото Сергія Михальчука і Юрія Грузінова
Російські загарбники обов'язково отримають своє за вчинені злочини / Фото Сергія Михальчука і Юрія Грузінова
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