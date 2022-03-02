Захватчики повредили телебашню, из-за чего возникли перебои в трансляции каналов. Также после атаки на Бабьем Яру возникли пожары. Как выглядит урочище после атаки, смотрите в фоторепортаже 24 канала.

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Как выглядит Бабий Яр после атаки

Циничный обстрел Бабьего Яра, по словам Владимира Зеленского, стал еще одним доказательством того, что россиянам чужда наша столица, и они не знают нашей истории.

Фотографы, как отметили в Офисе Президента, возвращались со стрельб военного батальона, когда заметили взрыв, и сразу прибыли туда. Их кадры мы предлагаем вам дальше.

Последствия обстрела Бабьего Яра / Фото Сергея Михальчука и Юрия Грузинова

Последствия обстрела Бабьего Яра / Фото Сергея Михальчука и Юрия Грузинова

Последствия обстрела Бабьего Яра / Фото Сергея Михальчука и Юрия Грузинова

Пожарные сразу прибыли на место взрыва / Фото Сергея Михальчука и Юрия Грузинова

Из-за атаки россиян погибли 5 человек / Фото Сергея Михальчука и Юрия Грузинова

Российские захватчики обязательно получат свое за совершенные преступления / Фото Сергея Михальчука и Юрия Грузинова

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