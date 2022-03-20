Владимир Зеленский отметил, что истории украинцев и евреев очень переплетены, сообщает 24 канал. И хотя сейчас мы живем в разных условиях, угроза для наших народов одна. "И у нас, и у вас – тотальное уничтожение народа, государства, культуры. И даже имени: Украины, Израиля", – добавил президент.

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Украинцы ищут безопасность, как когда-то это делали евреи

Он также напомнил Кнессету слова киевлянки Голды Меир, которая была одной из основательниц, а впоследствии премьер-министром Государства Израиль.

Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Это оставляет не слишком много пространства для компромисса,

– процитировал Зеленский Голду Меир.

В своей речи президент Украины отметил символичность даты 24 февраля. По его словам, этот день уже дважды вошел в историю. И оба раза – как трагедия для всего мира, Израиля в том числе.

Именно 24 февраля 1920 года была основана Национал-социалистическая рабочая партия Германии – НСДАП. "Партия, которая унесла миллионы жизней. Уничтожила целые страны. Пыталась убить народы", – подчеркнул Зеленский.

Спустя более века – так же 24 февраля – Россия начала полномасштабную войну против Украины. Это вторжение уже унесло тысячи жизней и оставило миллионы людей без дома.

Наши люди сейчас разбросаны по миру. Они ищут безопасность. Ищут, как остаться в мире. Как когда-то искали и вы,

– провел параллель Зеленский.

Сейчас Россия пытается уничтожить наш народ и наше государство. Поэтому сравнение того, что пережил Израиль, вполне уместно. В конце концов, до сих пор Кремль до сих пор оперирует теми же терминами, которые когда-то использовала нацистская партия.

"Они называли это "окончательным решением еврейского вопроса". Вы помните это. И уверен – никогда не забудете! Но услышьте, что звучит сейчас в Москве. Услышьте, как там говорят снова эти слова: "Окончательное решение". Но уже в отношении, так сказать, к нам, к "украинскому вопросу", – пояснил Зеленский.

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За время войны русские захватчики ударили по Бабьему Яру, где похоронены более 100 тысяч жертв Холокоста. Не обошли русские снаряды и Умань.

В первый же день этой войны русские снаряды ударили по нашему городу Умань. По городу, который посещают десятки тысяч израильтян каждый год. Для паломничества на могилу цадика Нахмана. Что останется от всех таких мест в Украине после этой страшной войны?

– риторически подытожил Владимир Зеленский.

Несмотря на такие откровенные преступления, Израиль до сих пор не оказывает Украине активную поддержку. Так, Израиль не вводит санкции против России, отказывается принимать наших беженцев и не готов помогать нам оружием.

Что это? Равнодушие? Расчет? Или посредничество – без избрания стороны? Я оставлю вам выбор ответа на этот вопрос. И замечу лишь одно – равнодушие убивает. Расчеты – они часто ошибочны. А посредничество может быть между государствами. Но не между добром и злом,

– подчеркнул президент.

Теперь Израиль должен выбрать, на чьей он стороне. Ведь 80 лет назад украинцы сделали свой выбор – спасать евреев. "Народ Израиля, теперь – и у вас есть такой выбор", – завершил свое обращение Зеленский.

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