По словам главы Офиса Президента, Израиль действительно мог бы стать одним из гарантов международного договора по гарантиям безопасности. Он предполагает обширный перечень стран, являющихся потенциальными гарантами.

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С каждой из этих стран украинская сторона проводит отдельные консультации, чтобы потом встретиться всем вместе.

Ермак отметил, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет настроен сделать все необходимое для того, чтобы принести мир.

Надеюсь на результативную посредническую помощь Израиля в попытках остановить войну, начатую Россией на территории нашей страны,

– отметил глава ОПУ.

Однако важно понимать, что Украина никогда не пойдет на компромиссы, связанные с ее независимостью, территориальной целостностью и суверенитетом.

Как отметил Ермак, наше государство также хотело бы получить большую помощь от Израиля, касающуюся вооружений и военных технологий .

"Власти Израиля должны решить вопрос с изменением правил въезда для украинцев и введением электронных разрешений, что раньше было отрицательно воспринято в Украине", – добавил глава ОПУ.