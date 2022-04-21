Ракета была выпущена в среду около 22:30. Ее осколки попали в припаркованный автомобиль и стену возле дома в городе Сдерот. На месте происшествия были найдены сотни шариковых подшипников, которые были загружены в ракету. В результате атаки никто не пострадал. Лишь три человека получили незначительные повреждения, когда бежали в укрытие. Но их после медицинского осмотра отпустили домой.

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В ответ на это армия Израиля нанесла несколько воздушных ударов в Секторе Газа после полуночи. Там убеждают, что их целями были военный пост, а также туннельный комплекс, "содержащий необработанные химикаты, которые используются для производства ракетных двигателей". ЦАХАЛ утверждает, что ее удар нанес значительный ущерб по процессу производства ракет в Газе.

Во время одного из налетов израильской авиации, сработали сирены, а система "Железный купол" выпустила ракеты-перехватчики. Изначально сообщалось, что они сбили четыре ракеты. Однако впоследствии оказалось, что никаких запусков ракет не было, и система сработала ошибочно, восприняв выстрелы из оружия за пуск ракет. В армии добавили, что выясняют, что стало причиной неисправности.

При этом пока никто не взял на себя ответственность за ракетный удар по Израилю. Предполагают, что его могли нанести представители Палестинского исламского джихада, который является соперником ХАМАС.

Сейчас ситуация в Израиле и вокруг Сектора Газа довольно напряженная. В Иерусалиме произошло несколько столкновений между палестинцами и полицией, где немало лиц пострадало. Такие столкновения в мае 2021 года привели к 11-дневной войне в Секторе Газа.