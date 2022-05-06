Інцидент трапився наприкінці святкування ізраїльтянами Дня незалежності країни. Терористи напали на людей в одному з центральних парків міста.

Читайте також Ізраїль побоюється, що Росія надаватиме зброю Палестині й Ірану, – політолог

Напад на людей в Ельаді

Очевидці розповіли, що двоє чоловіків атакували перехожих близько 20:40 за місцевим часом. Один із нападників застосував вогнепальну зброю, інший – атакував людей сокирою, за свідченням одного з очевидців – з мачете.

Національна служба швидкої допомоги Magen David Adom (MAD) повідомила про щонайменше трьох загиблих та сімох поранених унаслідок нападу. Один з постраждалих перебуває у важкому стані.

Одразу після інциденту місцева поліція розпочала пошуки двох підозрюваних. У місті перекрили кілька доріг та залучили гелікоптер, жителів Ельаду закликали не виходити з дому. Правоохоронці підозрюють, що напад здійснили бойовики та схильні розцінювати атаку, як теракт.

Місце теракту / Фото United Hatzalah

Зверніть увагу Путіну довелося вибачатися за слова Лаврова про "Гітлера-єврея", – ЗМІ

При цьому генеральний директор MAD в етері державного телеканалу Kan 11 підтвердив, що постраждалі отримали, зокрема, вогневі поранення. Працівники лікарні "Бейлісон", куди доставили жертв нападу, підтвердили стан одного з поранених, як критичний. Один з постраждалих самотужки дістався до лікарні "Шіба" у Тель Хашомері.

Прибувши на місце інциденту, ми виявили, що напад відбувся у декількох точках. Поруч з площею Ібн Гвіроль виявили тіло 40-річного чоловіка. Згодом знайшли ще 2 загиблих. Трьом пораненим надали першу медичну допомогу,

– розповів парамедик Алон Різкан.

До слова, це не перший подібний інцидент в Ізраїлі за останні тижні:

29 квітня, поблизу в'їзду у населений пункт Аріель, терористи вбили чоловіка.

7 квітня теракт стався у центрі Тель-Авіва. Загинули двоє людей, ще 13 отримали поранення.

29 березня, унаслідок терористичного нападу у місті Бней-Барк, загинули 5 людей, серед них – двоє громадян України.

Не пропустіть – Польща побудувала 50 кілометрів паркану на кордоні з Білоруссю: дивіться відео