Російський диктатор Володимир Путін поспілкувався з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннеттом. Путіну довелося вибачатися перед Беннеттом за слова Сергія Лаврова, коли він заявив, що "Гітлер теж мав єврейську кров". А також що "найзапекліші антисеміти, як правило, євреї".

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Беннетт прийняв вибачення Путіна за висловлювання Лаврова і подякував йому за роз'яснення ставлення російського президента до єврейського народу та пам'яті про Голокост, йдеться в заяві офісу ізраїльського прем'єра.

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Лавров мав необачність висловити такі слова в інтерв'ю італійському виданню Mediaset. Він тоді обговорював "нацифікацію України", і заявив, що наявність єврейської крові в українського президента Володимира Зеленського нічого не означає, фактично порівнявши його з нацистським лідером Адольфом Гітлером.

Такі слова викликали шквал критики у всього цивілізованого світу. Очільник МЗС Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що такі висловлювання – це те саме, шо сказати, що євреї самі себе вбивали під час Голокосту.

Відреагував на такі висловлювання і Володимир Зеленський. Він заявив, що Росія забула уроки Другої світової війни. Тому зараз займається самознищенням. А також нагадав, що це росіяни завдали ракетні удари по пам'ятних місцях жертв Голокосту – Бабиному Яру в Києві та Дробицькому Яру біля Харкова. Окрім того, в Харкові внаслідок обстрілів загинув в'язень нацистських концтаборів Борис Романченко. Під час Другої світової війни він пройшов через Бухенвальд, Пенемюнде, Дора та Берген-Бельзен. 96-річний харків'янин загинув, коли в будинок, де він мешкав, потрапив російський снаряд.

І навіть в Німеччині слова Лаврова назвали "абсурдною маячнею".

Та на цьому в Росії вирішили не зупинятися. І після слів Яїра Лапіда, в російському МЗС "дорікнули" йому, що Ізраїль "підтримує неонацистський режим в Києві". Саме так росіяни називають українську владу та її народ. А також висунули звинувачення, що "ізраїльські найманці воюють разом з бійцями "Азову".

Та після цього в Росії виникло "занепокоєння". Адже до цього Ізраїль зберігав певний нейтралітет у війні, яку Росія розпочала проти України. Натомість після слів Лаврова була можливість, що Ізраїль скасує свою заборону на передачі українцям ізраїльської зброї з країн Балтії.

Варто відзначити, що за день до спілкування з Путіним, Беннетт поговорив з Володимиром Зеленським. Серед тем було і скандальне висловлювання Лаврова.