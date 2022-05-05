Российский диктатор Владимир Путин пообщался с премьер-министром Израиля Нафтали Беннеттом. Путину пришлось извиняться перед Беннеттом за слова Сергея Лаврова, когда он заявил, что у "Гитлера тоже была еврейская кровь". А также что "самые ожесточенные антисемиты, как правило, евреи".

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Беннетт принял извинения Путина за высказывание Лаврова и поблагодарил его за разъяснение отношения российского президента к еврейскому народу и памяти о Холокосте, говорится в заявлении офиса израильского премьера.

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Лавров имел опрометчивость высказать такие слова в интервью итальянскому изданию Mediaset. Он тогда обсуждал "нацификацию Украины" и заявил, что наличие еврейской крови у украинского президента Владимира Зеленского ничего не означает, фактически сравнив его с нацистским лидером Адольфом Гитлером.

Такие слова вызвали шквал критики всего цивилизованного мира. Глава МИД Израиля Яир Лапид заявил , что такие высказывания – это то же самое, что сказать, что евреи сами себя убивали во время Холокоста.

Отреагировал на такие высказывания и Владимир Зеленский. Он заявил, что Россия забыла уроки второй мировой войны. Поэтому сейчас занимается самоуничтожением. А также напомнил, что это россияне нанесли ракетные удары по памятным местам жертв Холокоста – Бабьему Яру в Киеве и Дробицкому Яру возле Харькова. Кроме того, в Харькове в результате обстрелов погиб узник нацистских концлагерей Борис Романченко. Во время второй мировой войны он прошел через Бухенвальд, Пенемюнде, Дора и Берген-Бельзен. 96-летний харьковчанин погиб, когда в дом, где он жил, попал российский снаряд.

И даже в Германии слова Лаврова назвали "абсурдным бредом".

Но на этом в России решили не останавливаться. И после слов Яира Лапида, в российском МИДе "упрекнули" его в том, что Израиль "поддерживает неонацистский режим в Киеве". Именно так россияне называют украинскую власть и ее народ. А также предъявили обвинение, что "израильские наемники воюют вместе с бойцами "Азова".

Но после этого в России возникло "беспокойство". До этого Израиль сохранял определенный нейтралитет в войне, которую Россия начала против Украины. После слов Лаврова была возможность, что Израиль отменит свой запрет на передачи украинцам израильского оружия из стран Балтии.

Стоит отметить, что за день до общения с Путиным Беннетт поговорил с Владимиром Зеленским. Среди тем было и скандальное высказывание Лаврова.