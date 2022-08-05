Заявляют, что удары направлены на объекты производства оружия, склады и позиции для запуска ракет террористов. Истребители IAF уже нанесли удары по таким объектам.

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Куда попали

Кроме того, ЦАХАЛ обстрелял фабрику по производству оружия, ракетную установку и военный пост террористической организации "Исламский джихад". Удары по этим объектам оказывают существенное влияние на способность террористической организации развивать свой военный потенциал.

В сети публикуют видео, как на Израиль запускают шквал ракет, их перехватывает система защиты "Железный купол".

Израиль целится не на сектор Газа, а на террористов

Министр обороны Бени Ганц заявил, что Израиль нацелен не на Газ в целом или на простых жителей, а на тех, кто "ответственен за ухудшение" – "Исламский джихад", пишет The times of Israel.

Мы уничтожим тех, кто нам угрожает,

– предупредил министр.

Он убежден, что господство боевиков ХАМАС над Газом и его ужасные последствия должны прекратиться.

Что этому предшествовало

Армия Израиля 5 августа нанесла удары по Сектору Газа. Ликвидировали руководителя "Исламского джихада" Тайсира аль-Джабари.

Все потому, что террористы "Хизбаллы" перекрыли дороги и изолировали палестинское население в приграничных районах. Закрыли пункт пропуска "Эрез".

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