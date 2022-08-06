Про широкомасштабні удари по сектору Газа розповіли у пресслужбі Армії оборони Ізраїлю. Згідно з цими повідомленнями, "Світанок" триватиме близько тижня, хоча операцію можуть продовжити або навпаки згорнути швидше.

Раніше Ізраїль завдав авіаударів по сектору Газа: імовірно, ліквідовано керівника "Ісламського джихаду"

Перемовин про припинення вогню не ведуть

Жодних перемовин з "Ісламським джихадом" щодо зупинки бойових дій ЦАХАЛ не веде. У рамках операції уже завдали не менше ніж 30 ударів, під час яких знищили 40 цілей.

ЦАХАЛ звітує про знищення численних цілей у Газі

Зокрема, у Міноборони Ізраїлю заявляють про ліквідацію 5 пускових ракетних установок, 6 підприємств з виготовлення зброї, два або три склади з боєприпасами та 6 спостережних пунктів. Також ЦАХАЛ звітує про знищення 10 бойовиків.

Зверніть увагу! Тим часом ЗМІ пишуть, що кілька ракет з сектору Газа таки вдалось "пробити" ізраїльський "Залізний купол" і приземлились у Сдероті та Ашкелоні.

Обмін ракетними ударами між Ізраїлем та сектором Газа / Відео з твітера:

ЦАХАЛ завдає ударів по секторі Газа / Відео Міноборони Ізраїлю:

Загострення на Близькому Сході: коротко

Напередодні Ізраїль оголосив про призов 25 тисяч резервістів.

Напередодні на півдні та у центрі країни лунали сирени через запуск численних ракет з сектору Газа.

Відповідальність за атаку взяв на себе "Ісламський джихад", його очільник Тайсір аль-Джабарі був ліквідований Ізраїлем 5 серпня.

У відповідь армія Ізраїлю почала обстріли у відповідь.

Палестина повідомила про загибель понад 10 цивільних жителів. Поранення дістали більше ніж 50 людей.

Дивіться у відео – Ізраїль вдарив ракетами по сектору Газа: