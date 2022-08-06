О широкомасштабных ударах по сектору Газа рассказали в пресс-службе Армии обороны Израиля. Согласно этим сообщениям, "Рассвет" продлится около недели, хотя операцию могут продлить или наоборот свернуть быстрее.
Ранее Израиль нанес авиаудары по сектору Газа: предположительно, ликвидирован руководитель "Исламского джихада"
Переговоров о прекращении огня не ведут
Никаких переговоров с "Исламским джихадом" по поводу остановки боевых действий ЦАХАЛ не ведет. В рамках операции уже нанесли не менее 30 ударов, во время которых уничтожили 40 целей.
ЦАХАЛ отчитывается об уничтожении многочисленных целей в Газе
В частности, в Минобороны Израиля заявляют о ликвидации 5 пусковых ракетных установок, 6 предприятий по изготовлению оружия, два или три склада с боеприпасами и 6 наблюдательных пунктов. Также ЦАХАЛ отчитывается об уничтожении 10 боевиков.
Обмен ракетными ударами между Израилем и сектором Газа / Видео с твиттера:
ЦАХАЛ наносит удары по сектору Газа / Видео Минобороны Израиля:
Обострение на Ближнем Востоке: коротко
- Накануне Израиль объявил о призыве 25 тысяч резервистов.
- Накануне на юге и в центре страны раздавались сирены из-за запуска многочисленных ракет из сектора Газа.
- Ответственность за атаку взял на себя "Исламский джихад", его глава Тайсир аль-Джабари был ликвидирован Израилем 5 августа.
- В ответ армия Израиля начала обстрелы.
- Палестина сообщила о гибели более 10 гражданских жителей. Ранения получили более 50 человек.
Смотрите в видео – Израиль ударил ракетами по сектору Газа: