О широкомасштабных ударах по сектору Газа рассказали в пресс-службе Армии обороны Израиля. Согласно этим сообщениям, "Рассвет" продлится около недели, хотя операцию могут продлить или наоборот свернуть быстрее.

Ранее Израиль нанес авиаудары по сектору Газа: предположительно, ликвидирован руководитель "Исламского джихада"

Переговоров о прекращении огня не ведут

Никаких переговоров с "Исламским джихадом" по поводу остановки боевых действий ЦАХАЛ не ведет. В рамках операции уже нанесли не менее 30 ударов, во время которых уничтожили 40 целей.

ЦАХАЛ отчитывается об уничтожении многочисленных целей в Газе

В частности, в Минобороны Израиля заявляют о ликвидации 5 пусковых ракетных установок, 6 предприятий по изготовлению оружия, два или три склада с боеприпасами и 6 наблюдательных пунктов. Также ЦАХАЛ отчитывается об уничтожении 10 боевиков.

Обратите внимание! Тем временем СМИ пишут, что нескольким ракетам из сектора Газа удалось "пробить" израильский "Железный купол" и приземлиться в Сдероте и Ашкелоне.

Обмен ракетными ударами между Израилем и сектором Газа / Видео с твиттера:

ЦАХАЛ наносит удары по сектору Газа / Видео Минобороны Израиля:

Обострение на Ближнем Востоке: коротко

Накануне Израиль объявил о призыве 25 тысяч резервистов.

Накануне на юге и в центре страны раздавались сирены из-за запуска многочисленных ракет из сектора Газа.

Ответственность за атаку взял на себя "Исламский джихад", его глава Тайсир аль-Джабари был ликвидирован Израилем 5 августа.

В ответ армия Израиля начала обстрелы.

Палестина сообщила о гибели более 10 гражданских жителей. Ранения получили более 50 человек.

Смотрите в видео – Израиль ударил ракетами по сектору Газа: