Однако это число является ориентировочной оценкой по состоянию на 18 часов, а обстрелы продолжились и после заката. Об этом рассказали журналистам в Армии обороны Израиля. Также Израиль продолжает наносить удары по точкам базирования врага, а также военно-промышленным объектам Сектора Газа.
Заметьте Ракетные удары и смена авиарейсов: Израиль призывает 25 тысяч резервистов из-за обострения в Газе
Сколько ракет перехватило ПВО Израиля.
Террористы так называемого "Исламского джихада" выпустили более 300 ракет с пятницы, когда началось очередное Израильско-Палестинское обострение. Оно началось из-за операции "Рассвет", которая началась с ликвидации руководителя "Исламского джихада"
Запуск ракет в сторону Израиля: смотрите видео
Военные Израиля сообщают, что их противовоздушная оборона "Железный купол" перехватила на момент публикации 162 ракеты. По приблизительным оценкам, это 95,9% ракет, выпущенных по населенным пунктам. Это подтверждают и видео, обнародованные в сети. На них видно, как большинство ракет, выпущенных залпом, взрываются в небе.
"Железный купол" сбивает ракеты палестинцев: смотрите видео
По состоянию на вечер продолжались ракетные запуски по городам Сдерот и Эшколь. Однако и в других населённых пунктах периодически включается воздушная тревога.
Жители Израиля вечером 6 августа вышли на шествие вокруг старого города в Иерусалиме. Таким образом, они выразили поддержку ЦАХАЛ – Армии обороны Израиля.
Израильтяне поддерживают свою армию: смотрите видео
Шествие в поддержку ЦАХАЛ в Иерусалиме: смотрите видео
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