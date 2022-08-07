Ізраїлю та "Ісламському джихаду" запропонували перемир'я

Терористи відмовилися і мають намір продовжити завдавати ударів. Про реакцію Ізраїлю наразі невідомо.

Читайте також "Залізний купол" нищить 95% ракет: Ізраїль під інтенсивним обстрілом

Єгипетські перемовники запропонували організувати тимчасове перемир'я – хоча б на кілька годин.

Згідно зі звітом, пауза у військових діях стала б можливістю для домовленості про більш тривале припинення вогню.

Пропозиція надійшла, коли операція "Світанок" наблизилася до 24-годинної позначки,

– йдеться у повідомленні.

Про реакцію Ізраїлю поки не відомо, а ісламісти відмовилися припиняти ракетні обстріли заради переговорів. За їх словами, нібито "прийшов час відреагувати на злочини окупації". Зверніть увагу! Ізраїльсько-Палестинський конфлікт триває десятиліттями. Східний Єрусалим та Західний берег ріки Йордан – давня палестинська земля, але Ізраїль цього не визнає. Проте бойовики ХАМАС намагаються відновити контроль над цією територією

Що відомо про атаку: коротко

Ізраїльська операція "Світанок" почалася 5 серпня, коли Армія оборони завдала ударів по терористичних об'єктах у секторі Газа. Удари наносилися у відповідь на постійні загрози для ізраїльських цивільних осіб і солдатів.

Повідомлялося, що внаслідок атаки вбили високопоставленого представника організації "Ісламський джихад". Тоді терористи почали безжально обстрілювати ізраїльські громади на півдні та в центральній частині Ізраїлю ракетами.

У Палестині заявили, що в результаті серії авіаударів по сектору Газа загинули щонайменше 10 людей, а 55 – зазнали поранення.

На тлі загострення конфлікту ізраїльське міноборони оголосило про призов 25 000 резервістів.

Дивіться у відео – Ізраїль вдарив ракетами по сектору Газа: