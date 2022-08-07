Ізраїлю та "Ісламському джихаду" запропонували перемир'я
Терористи відмовилися і мають намір продовжити завдавати ударів. Про реакцію Ізраїлю наразі невідомо.
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Єгипетські перемовники запропонували організувати тимчасове перемир'я – хоча б на кілька годин.
Згідно зі звітом, пауза у військових діях стала б можливістю для домовленості про більш тривале припинення вогню.
Пропозиція надійшла, коли операція "Світанок" наблизилася до 24-годинної позначки,
– йдеться у повідомленні.
Про реакцію Ізраїлю поки не відомо, а ісламісти відмовилися припиняти ракетні обстріли заради переговорів. За їх словами, нібито "прийшов час відреагувати на злочини окупації".
Що відомо про атаку: коротко
- Ізраїльська операція "Світанок" почалася 5 серпня, коли Армія оборони завдала ударів по терористичних об'єктах у секторі Газа. Удари наносилися у відповідь на постійні загрози для ізраїльських цивільних осіб і солдатів.
- Повідомлялося, що внаслідок атаки вбили високопоставленого представника організації "Ісламський джихад". Тоді терористи почали безжально обстрілювати ізраїльські громади на півдні та в центральній частині Ізраїлю ракетами.
- У Палестині заявили, що в результаті серії авіаударів по сектору Газа загинули щонайменше 10 людей, а 55 – зазнали поранення.
- На тлі загострення конфлікту ізраїльське міноборони оголосило про призов 25 000 резервістів.
Дивіться у відео – Ізраїль вдарив ракетами по сектору Газа: