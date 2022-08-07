Израилю и Исламскому джихаду предложили перемирие
Террористы отказались и намерены продолжить наносить удары. О реакции Израиля пока неизвестно.
Читайте также "Железный купол" уничтожает 95% ракет: Израиль под интенсивным обстрелом
Египетские переговорщики предложили организовать временное перемирие – хотя бы на несколько часов.
Согласно отчету, пауза в военных действиях стала бы возможностью для договоренности о более длительном прекращении огня.
Предложение поступило, когда операция "Рассвет" приблизилась к 24-часовой отметке,
– говорится в сообщении.
О реакции Израиля пока неизвестно, а исламисты отказались прекращать ракетные обстрелы ради переговоров. По их словам, якобы "пришло время отреагировать на преступления оккупации".
Что известно об атаке: коротко
- Израильская операция "Рассвет" началась 5 августа, когда Армия обороны нанесла удары по террористическим объектам в секторе Газа. Удары наносились в ответ на постоянные угрозы для израильских гражданских лиц и солдат.
- Сообщалось, что в результате атаки убит высокопоставленный представитель организации "Исламский джихад". Тогда террористы начали безжалостно обстреливать израильские общины на юге и в центральной части Израиля ракетами.
- В Палестине заявили, что в результате серии авиаударов по сектору Газа погибли по меньшей мере 10 человек, а 55 – получили ранения.
- На фоне обострения конфликта израильское минобороны объявило о призыве 25 000 резервистов.
Смотрите в видео – Израиль ударил ракетами по сектору Газа: