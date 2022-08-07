Израилю и Исламскому джихаду предложили перемирие

Террористы отказались и намерены продолжить наносить удары. О реакции Израиля пока неизвестно.

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Египетские переговорщики предложили организовать временное перемирие – хотя бы на несколько часов.

Согласно отчету, пауза в военных действиях стала бы возможностью для договоренности о более длительном прекращении огня.

Предложение поступило, когда операция "Рассвет" приблизилась к 24-часовой отметке,

– говорится в сообщении.

О реакции Израиля пока неизвестно, а исламисты отказались прекращать ракетные обстрелы ради переговоров. По их словам, якобы "пришло время отреагировать на преступления оккупации". Обратите внимание! Израильско-Палестинский конфликт продолжается десятилетиями. Восточный Иерусалим и Западный берег реки Иордан – древняя палестинская земля, но Израиль этого не признает. Однако боевики ХАМАС пытаются восстановить контроль над этой территорией

Что известно об атаке: коротко

Израильская операция "Рассвет" началась 5 августа, когда Армия обороны нанесла удары по террористическим объектам в секторе Газа. Удары наносились в ответ на постоянные угрозы для израильских гражданских лиц и солдат.

Сообщалось, что в результате атаки убит высокопоставленный представитель организации "Исламский джихад". Тогда террористы начали безжалостно обстреливать израильские общины на юге и в центральной части Израиля ракетами.

В Палестине заявили, что в результате серии авиаударов по сектору Газа погибли по меньшей мере 10 человек, а 55 – получили ранения.

На фоне обострения конфликта израильское минобороны объявило о призыве 25 000 резервистов.

Смотрите в видео – Израиль ударил ракетами по сектору Газа: