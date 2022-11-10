У Путина вполне понимают, что открыть второй фронт исключительно сама по себе и с привлечением российской армии Москва не способна. Ведь военная способность Кремля находится на крайне низком уровне.

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Вместо этого использовать собственных друзей или прокси, разжигать конфликт и всячески подталкивать разные страны к началу боевых действий Россия вполне способна.

Молдова в опасности

По данным источников 24 канала в спецслужбах, как наиболее вероятный сценарий для создания очередных проблем в Европе у Путина рассматривают расшатывание ситуации в Молдове. Находящиеся в Приднестровье группировки не могут напасть на Украину, ведь без поддержки извне и будут быстро уничтожены. Для Кишинева они представляют немалую опасность:

Во-первых, армия и полиция Молдовы годами не укреплялись.

Во-вторых, внутри страны действует множество российских агентов.

Попытки Москвы каким-то образом сменить власть в Молдове путем создания социального или военного кризиса продолжаются с начала лета. Представители пророссийских партий за деньги России активно организуют различные антиправительственные акции протеста и получают наставления по дальнейшим действиям от ФСБшников. К сожалению, власти Молдовы не разорвали авиационное сообщение с Россией, поэтому спецслужбы страны-агрессора совершенно беспроблемно действуют под прикрытием дипломатических паспортов. Все мы знаем, что каждый работник МИД России является шпионом или наркокурьером. Или сочетает в себе эти две роли.

Если же план Путина создать беспорядок относительно мирным путем провалится, он может решиться на проведение очередной "спецоперации" силами своих прокси в Приднестровье, которых может быть достаточно для того, чтобы даже попытаться захватить Кишинев.

Обратите внимание! Ранее журналист-расследователь RISE Moldova Владимир Тхорик обнародовал три возможных сценария оккупации Молдовы . Кроме того, журналисты опубликовали сведения о работниках ФСБ, которые 10 лет ездили в Молдову по дипломатическим паспортам. Молдова этому никак не противодействовала.

Целью таких действий России является ухудшение ситуации в Европе и отвлечение внимания партнеров от Украины.

Конфликт между Сербией и Косово также играет на руку Москве

Другой проблемной точкой в Европе, которую могут использовать россияне, являются Балканы. Напряжение между абсолютно пророссийскими сербами и стремящимися к демократии косоварами ощущается уже несколько месяцев и вполне может ухудшиться. В России это понимают, поэтому также активизировали своих агентов в Сербии для дальнейшего разжигания розни.

Сербия привела армию в состояние повышенной боеготовности из-за ситуации в Косово

И хотя собственных военных мощностей в Белграде у русских нет, ФСБшников там работает достаточно. Стоит вспомнить попытку государственного переворота в Черногории, которую спланировали и почти провели в Кремле в октябре 2016 года. Там действовали именно те агенты российских спецслужб, которые отвечают за Сербию и до сих пор активны.

С одной стороны, вывести ситуацию из-под контроля и перевести конфликт в военную плоскость россиянам будет труднее, чем в Молдове, но с другой – в Косово находятся международные силы по поддержанию мира, привлечение которых в боевые действия может ослабить помощь Украине со стороны цивилизованных. стран.

Россия может воспользоваться дружбой с Ираном

Что касается хрупкого мира в странах Азии, то здесь центром нестабильности является дружественный для Кремля Иран, власти которого так же нужна маленькая победная война. Али Хаменеи не просто чувствует ненависть к ряду соседних стран, он хочет отвлечь свое общество от возможной революции.

Начало боевых действий на Ближнем Востоке, в которых не будут участвовать ни российские спецслужбы, ни военные и наемники – идеальный для Путина вариант. Это позволит Кремлю как открыть для стран Запада второй фронт, так и не тратить на это собственные силы. При этом выбор стран, с которыми можно повоевать, у Ирана значителен.

В Иране рассматривают возможность агрессии к Саудовской Аравии. И здесь уже без вмешательства США не обойтись, что устраивает Москву даже больше, чем создание конфликта в Европе.

Между тем Секретарь российского Совбеза Патрушев прибыл в Иран, – ISW

Кроме того, именно благодаря Ирану Россия очень косвенно давит на Израиль. Ведь Иерусалим боится того, что Хаменеи начнет сражаться с ним силами собственных прокси из "Хезболлы".

Какой именно вариант скрытой агрессии против других стран выберет Путин, пока неизвестно. Однако все зависит от того, насколько серьезный ответ Россия получит от США, Великобритании и Евросоюза на любые попытки расшатать ситуацию.