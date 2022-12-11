Нижняя палата парламента Нидерландов, Палата представителей, приняла резолюцию с призывом предоставить Еврокомиссии полномочия по наказанию Сербии. В резолюции говорится, что согласованность внешней политики Сербии с внешней политикой ЕС в 2022 году упала до 45%.

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Сербия одна из двух стран в Европе, не поддержавших санкции против России

Годом ранее согласованность внешней политики Сербии и ЕС составила 64%, что "является важным критерием в процессе расширения блока".

Преступная война, начатая Россией против Украины, делает как никогда важным соблюдение странами-кандидатами и странами-членами ЕС положений общей внешней политики и политики безопасности ЕС,

– отмечают нидерландские депутаты.

Палата представителей призвала правительство Нидерландов обратиться в Европейскую комиссию с просьбой к октябрю 2023 года выйти с "предложениями, на основе которых в процессе вступления в ЕС со страной-кандидатом могут быть применены последствия на несогласованность с общей внешней и политикой безопасности, в частности, заморозка процесса вступления".

Нидерланды хотят остановить безвиз для сербов

В отдельной резолюции нижняя палата парламента Нидерландов призвала правительство к тому, чтобы в случае изменения визовой политики Сербии, если ее внешняя политика не будет достаточно скорректирована, "безвизовый режим для Сербии был временно остановлен с помощью механизма экстренного торможения не позже марта 2023 года".

В Нидерландах парламент не имеет прямого отношения к осуществлению внешней политики. Однако он дает правительству указания, на которые оно должно ориентироваться.

Кроме Беларуси, Сербия – единственная страна в Европе, не поддержавшая европейские санкции против Москвы после вторжения в Украину 24 февраля. Президент Сербии Александар Вучич ранее назвал международное давление в поддержку санкций "охотой на ведьм".

Во второй день российского вторжения Вучич заявил, что Сербия не будет вводить санкции против России, поскольку считает для себя лучшим сохранять дружбу с Москвой.