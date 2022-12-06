Обговорити та схвалити нові обмеження проти країни-терористки посли 27 країн блоку можуть уже 12 грудня. Однак якщо буде необхідно, їх обговорять також на саміті лідерів ЄС, який відбудеться наступного четверга, 15 грудня.

До теми 9 пакет санкцій ЄС проти Росії: політолог сказав, яких обмежень там не вистачає

Обмеження проти гірничодобувної промисловості Росії

У новому пакеті санкцій ЄС пропонує ввести заборону інвестицій у російську гірничодобувну промисловість, адже це – одна з найбільших галузей промисловості країни, яка приносить величезні прибутки. Ба більше, цей сектор економіки країни-агресорки, згідно з даними Організації економічного співробітництва та розвитку, становив чверть іноземних інвестицій у країну до повномасштабної війни в Україні.

Така заборона спрямована на подальше розмивання економіки Росії та здатність Кремля фінансувати війну проти України. Однак вона, за словами співрозмовника Financial Times, ймовірно, матиме винятки для деяких конкретних продуктів. Мовиться, наприклад, про титан й паладій, де Росія є критично важливим постачальником.

Якщо пропозицію такої заборони підтримають 27 країн ЄС, то це стане першим випадком, коли санкції будуть безпосередньо націлені на металургійний сектор Росії. Раніше такі санкції не вводили, за даними видання, через побоювання щодо потенційного впливу на глобальні ланцюги поставок.

Які ще обмеження можуть ввести проти Росії

Попередні пакети санкцій, які ввів цивілізований світ проти Росії, уже помітно допомогли підштовхнути російську економіку до рецесії. У новому пакеті ЄС не планує зупинятися й передбачає:

експортний контроль цивільних технологій, які Росія може використовувати для підтримки своїх збройових заводів,

експортний контроль над продукцією подвійного призначення вартістю понад 2,3 мільярда євро,

заборону на співпрацю з російськими маркетинговими та дослідницькими компаніями,

заборону на операції з ще трьома російськими банками,

заборону чотирьох російських пропагандистських медіаканалів,

особисті санкції проти ще 180 осіб.

Так, високопоставлений чиновник ЄС на конференції в Брюсселі сказав, що країни повинні розширити санкції на товари, які традиційно не використовуються російськими збройними силами.

У Financial Times зазначили, що Європейській комісії від коментарів щодо 9 пакету санкцій відмовилися.

Нафтові санкції ЄС проти Росії