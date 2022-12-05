Встановлена гранична ціна на нафту і нафтопродукти та оливи, що походять з Росії або експортуються з неї, на рівні 60 доларів за барель.

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Ембарго на російську нафту

Вона буде переглядатися кожні два місяці задля реагування на розвиток ситуації на ринку і встановлюватиметься на рівні на 5% нижчому середньоринкової ціни на російську нафту і нафтопродукти, розрахованої на основі даних Міжнародного енергетичного агентства.

Рішення також передбачає заборону на пов'язане з транспортуванням надання технічної допомоги, брокерських послуг або фінансування чи фінансової допомоги.

Рівень обмеження ціни був встановлений у тісному співробітництві із Коаліцією з обмеження ціни та буде застосовуватися з 5 грудня 2022 року,

– йдеться у повідомленні.

Що означають чергові санкції для Росії

Зверніть увагу! Обмеження ціни на російську нафту дасть змогу встановити ліміт на коливання ціни на підставі надзвичайних ринкових умов та різко зменшить доходи Росії від торгівлі нафтою після того, як вона розпочала війну проти України.

Таке обмеження ціни також покликане стабілізувати глобальні енергетичні ціни та пом’якшити негативні наслідки для постачання енергії у треті країни.