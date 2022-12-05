Встановлена гранична ціна на нафту і нафтопродукти та оливи, що походять з Росії або експортуються з неї, на рівні 60 доларів за барель.

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Ембарго на російську нафту

Вона буде переглядатися кожні два місяці задля реагування на розвиток ситуації на ринку і встановлюватиметься на рівні на 5% нижчому середньоринкової ціни на російську нафту і нафтопродукти, розрахованої на основі даних Міжнародного енергетичного агентства.

Рішення також передбачає заборону на пов'язане з транспортуванням надання технічної допомоги, брокерських послуг або фінансування чи фінансової допомоги.

Рівень обмеження ціни був встановлений у тісному співробітництві із Коаліцією з обмеження ціни та буде застосовуватися з 5 грудня 2022 року,
– йдеться у повідомленні.

Що означають чергові санкції для Росії

Таке обмеження ціни також покликане стабілізувати глобальні енергетичні ціни та пом’якшити негативні наслідки для постачання енергії у треті країни.

  • Зазначимо, що з 5 лютого 2023 рок набуде чинності заборона морського транспортування російських нафтопродуктів.
  • Нагадаємо, Європейська комісія підготувала дев'ятий пакет санкцій проти Росії, який можуть затвердити вже за тиждень.