Установлена предельная цена на нефть и нефтепродукты и масла, происходящие из России или экспортируемые из нее, на уровне 60 долларов за баррель.

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Эмбарго на российскую нефть

Она будет пересматриваться каждые два месяца для реагирования на развитие ситуации на рынке и будет устанавливаться на уровне на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, рассчитанной на основе данных Международного энергетического агентства.

Решение также предусматривает запрет на транспортировку технической помощи, брокерских услуг или финансирования или финансовой помощи.

Уровень ограничения цены был установлен в тесном сотрудничестве с Коалицией по ограничению цены и будет применяться с 5 декабря 2022,

– говорится в сообщении.

Что означают очередные санкции для России

Обратите внимание! Ограничение цены на российскую нефть позволит установить лимит на колебания цены на основании чрезвычайных рыночных условий и резко снизит доходы России от торговли нефтью после того, как она начала войну против Украины.

Такое ограничение цен также призвано стабилизировать глобальные энергетические цены и смягчить негативные последствия для поставок энергии в третьи страны.