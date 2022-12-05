Установлена предельная цена на нефть и нефтепродукты и масла, происходящие из России или экспортируемые из нее, на уровне 60 долларов за баррель.
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Эмбарго на российскую нефть
Она будет пересматриваться каждые два месяца для реагирования на развитие ситуации на рынке и будет устанавливаться на уровне на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, рассчитанной на основе данных Международного энергетического агентства.
Решение также предусматривает запрет на транспортировку технической помощи, брокерских услуг или финансирования или финансовой помощи.
Уровень ограничения цены был установлен в тесном сотрудничестве с Коалицией по ограничению цены и будет применяться с 5 декабря 2022,
– говорится в сообщении.
Что означают очередные санкции для России
Такое ограничение цен также призвано стабилизировать глобальные энергетические цены и смягчить негативные последствия для поставок энергии в третьи страны.
- Отметим, что с 5 февраля 2023 г. вступит в силу запрет морской транспортировки российских нефтепродуктов.
- Напомним, Европейская комиссия подготовила девятый пакет санкций против России, который может быть утвержден уже через неделю.