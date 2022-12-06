На думку політичного експерта й керівника Центру громадської аналітики "Вежа" Валерія Клочка, 9 пакет – немов дитя, яке вже переносили – його давно потрібно було народити, тому що є реальна проблема. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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Потрібні жорсткі рішення

"Мені подобається теза "повне нафтове ембарго" – забудьте це, його там немає. Там вийшла велика фікція, адже ЄС та світ виявилися не готові до того, що вони надто залежні від російських нафти й газу", – каже Клочок.

Крім цього, додає він, ми давно говоримо про те, що SWIFT (всесвітня банківська система взаєморозрахунків) Росії потрібно відключити. Вони звітують, що 5 – 6 – 7 банків відключили. Але у Росії їх сотні.

"Друзі, залиште один банк – і через нього будуть проходити усі розрахунки за нафту й газ", – стверджує політичний експерт.

Так, усі платежі щодо енергоносіїв наразі проходять через "Газбанк". Він не є підсанкційним.

Я поки що не бачу зрушення у ЄС в частині того, щоб вони розуміли важливість практичних кроків. В цій площині вони виявилися безсилими перед залежністю від російських нафти, газу та вугілля,

– вважає Валерій Клочок.

Він зауважує, що Дмітрій Мєдвєдєв, мабуть, знову під чаркою, написав гнівну публікацію з приводу "генерала морозу" й нафти за 60 доларів. "Він пише: "Тепер буду дивитися, як західні друзі, обпившись шнапсу, будуть купатися в ополонці, тонути й гинути. Хтось навчиться плавати, а хтось – ні". Мовляв, усі замерзнуть. Не замерзнуть", – каже Клочок.

Сьогодні Росія спекулює на енергетичних ринках, які створили у Євросоюзі. На думку політичного експерта, потрібно порушувати питання перегляду третього енергетичного пакета. Саме ця модель, яка створена у ЄС, спровокувала те, що ціни на енергоносії сильно підвищилися. Зрозуміло, що з економічної точки зору це можна обґрунтувати.

Можна довго вибудовувати економічні ланцюги, але цікавить практична площина: що ви робили вчора, сьогодні й що робитимете завтра, аби ввести повне економічне ембарго – не давати Росії фінансувати війну? Чи буде відповідь на це питання у 9 санкційному пакеті? Я маю сумнів,

– наголошує Клочок.

Звісно, можна вписати туди 150 – 200 фірм, на які накладуть санкції, і вони не зможуть приїжджати до Європи та США. Але це ніяк не вирішує ключового питання – збагачення Росії на енергоресурсах.

"Лише від нафти росіяни за 8 місяців отримали майже 150 мільярдів доларів. Додайте таку ж цифру за газ. Плюс вугілля. Це дуже багато. Допоки ЄС не поставить питання руба – толку не буде жодного", – переконаний керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Клочок наголошує, що ЄС варто переусвідомити цінності й зрозуміти, що в умовах війн мають бути жорсткі рішення. Проте є інша проблема – сотні мільйонів громадян у ЄС, які не будуть сприймати війну так близько, як її сприймаємо ми.

"Маємо надію, що зміниться процедура ухвалення рішень, і ми побачимо якісь результати", – підсумував Клочок.

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