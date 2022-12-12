Річ у тім, що поки одні країни відмовляються співпрацювати з агресором, інші допомагають Путіну обходити санкції. Аби боротися з цим, ЄС у вівторок призначить відповідальну особу.

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Туреччина перебуває під особливою увагою ЄС щодо дотримання санкційного режиму

Євросоюз планує призначити керівника, відповідального за питання санкцій щодо Росії та Путіна. Ймовірно ним стане колишній посол ЄС у США Девід О'Салліван.

Він повинен буде слідкувати за дотриманням санкцій у всьому світі. Зокрема ЄС планує зосередити увагу на Туреччині, яка здійснює поставки заборонених товарів у Росію трейдерами.

Туреччина намагається обійти експортний контроль за промисловою та оборонною продукцією, який наклали на країну агресорку. Про це повідомляють джерела Financial Times.

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