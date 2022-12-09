Видання POLITICO отримало документи, у яких мовиться, що Європейська комісія хоче підірвати новим пакетом санкцій "російський військово-промисловий комплекс". Він торкнеться цілої низки галузей промисловості.

До теми Треба слідкувати за дотриманням старих санкцій: якою має бути санкційна політика проти Росії

Росіяни можуть залишитися без ноутбуків

Новий санкційний пакет спрямований на те, щоб придушити "посилення російського промислового потенціалу" за допомогою розширеного списку зі 169 організацій. Мовиться про ті, які надають товари, що можуть сприяти технологічному вдосконаленню сектора оборони та безпеки країни-агресорки. Під нові санкції підпадають:

двигуни для безпілотників,

хімічне та біологічне обладнання,

засоби боротьби з масовими заворушеннями,

електронні компоненти.

ЄС також хоче розширити список санкційних товарів для використання в авіації та космічній галузі, включивши в нього авіаційні двигуни та їхні частини. Також під нові обмеження підпадають ноутбуки, жорсткі диски, камери та об'єктиви.

В окремому документі, що деталізує список організацій, які підпадають під санкції, мовиться про тимчасову зупинку дії ліцензій на мовлення для:

НТВ/НТВ Мир,

Росія 1,

РЕН ТВ,

Першого каналу

Окрім цього, ЄС хоче накласти обмеження на кілька воєнізованих і расистських формувань, а також запровадити санкції проти Яна Ігорьовича Петровського – командира так званої оперативної групи "Русич", яка підтримує тісні зв'язки з приватною військовою компанією "Вагнер Груп".

Наразі посли ЄС обговорюють перелік нових обмежень, аби ухвалити їх цього тижня або на початку наступного. Пропозиції повинні підтримати усі країни ЄС.

Зверніть увагу! На зустрічі послів ЄС 7 грудня Угорщина виступила проти чергового пакету санкцій проти Росії та пропозиції подвоїти фонд ЄС, спрямований на надання зброї Україні.

В Єврокомісії розповіли про новий пакет санкцій

За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, новий пакет санкцій проти Росії передбачатиме:

включення ще майже 200 фізичних та юридичних осіб до підсанкційного списку,

санкції ще проти трьох російських банків,

обмеження доступу країни-агресорки до безпілотників безпосередньо та через потенційних постачальників із третіх країн, зокрема Ірану,

новий експортний контроль товарів подвійного призначення, які можуть бути використані російською військовою машиною,

блокування ще чотирьох російських телеканалів в ефірі та на усіх платформах.

Також Єврокомісія пропонує додаткові обмеження проти енергетичного й гірничовидобувного сектору, включно із забороною інвестицій у нові видобувні потужності у Росії.