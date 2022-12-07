Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Росія продовжує нести Україні смерть і розруху. Тому Москва повинна платити за свою жорстокість.

До теми Що ввійде до 9-го пакету санкцій ЄС проти Росії: Financial Times дізналися подробиці

Обмеження доступу до дронів і удар по пропаганді

За словами президентки Єврокомісії, новий пакет санкцій проти Росії передбачатиме:

Додання ще майже 200 фізичних та юридичних осіб до підсанкційного списку.

Санкції ще проти трьох російських банків.

Обмеження доступу Росії до безпілотників безпосередньо та через потенційних постачальників із третіх країн, як-от Іран.

Новий експортний контроль, зокрема товарів подвійного призначення, які можуть бути використані російською військовою машиною.

Також пакет передбачає блокування ще чотирьох російських телеканалів в ефірі та на усіх платформах.

На додачу, Єврокомісія пропонує додаткові обмеження проти енергетичного й гірничо-видобувного сектору, включно з забороною інвестицій у нові видобувні потужності у Росії.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, що у жовтні Євросоюз затвердив 8 пакет санкцій проти Росії. Він містить зокрема нові заборони на ввезення російської продукції.

Цей пакет запроваджує нові заборони на імпорт ЄС на суму 7 мільярдів євро для обмеження доходів Росії, а також обмеження на експорт, які ще більше позбавлять кремлівський військово-промисловий комплекс ключових компонентів та технологій, а російську економіку – європейських послуг та досвіду.

Зверніть увагу! 5 грудня почали діяти нові нафтові санкції Євросоюзу проти Росії. Вони встановили граничну ціну на нафту, нафтопродукти та оливу, що походять з Росії або експортуються з неї, на рівні 60 доларів за барель.

Обмеження ціни на російську нафту дасть змогу встановити ліміт на коливання ціни на підставі надзвичайних ринкових умов та різко зменшить доходи Росії від торгівлі нафтою після того, як вона розпочала війну проти України.