Урсула фон дер Ляен отметила, что Россия продолжает нести Украине смерть и разруху. Потому Москва должна платить за свою жестокость.

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Ограничение доступа к дронам и удар по пропаганде

По словам президентки Еврокомиссии, новый пакет санкций против России будет предусматривать:

Добавление еще почти 200 физических и юридических лиц в подсанкционный список.

Санкции против еще трех российских банков.

Ограничение доступа России к беспилотникам непосредственно и через потенциальных поставщиков из третьих стран, таких как Иран.

Новый экспортный контроль, в частности, товаров двойного назначения, которые могут быть использованы российской военной машиной.

Также пакет предусматривает блокировку еще четырех российских телеканалов в эфире и на всех платформах.

Вдобавок, Еврокомиссия предлагает дополнительные ограничения против энергетического и горно-добывающего сектора, включая запрет инвестиций в новые добывающие мощности в России.

Санкции против России

Напомним, что в октябре Евросоюз утвердил 8-й пакет санкций против России. Он содержит, в частности, новые запреты на ввоз российской продукции.

Этот пакет вводит новые запреты на импорт ЕС на сумму 7 млрд евро для ограничения доходов России, а также ограничения на экспорт, которые еще больше лишат кремлевский военно-промышленный комплекс ключевых компонентов и технологий, а российскую экономику – европейских услуг и опыта.

Обратите внимание! 5 декабря вступили в силу новые нефтяные санкции Евросоюза против России. Они установили предельную цену на нефть, нефтепродукты и масло, происходящие из России или экспортируемые из нее, на уровне 60 долларов за баррель.

Ограничение цены на российскую нефть позволит установить лимит на колебания цены на основании чрезвычайных рыночных условий и резко снизит доходы России от торговли нефтью после того, как она начала войну против Украины.